Глава МВД Британии по-русски произнесла фразу, оскробляющую её странуГлава МВД Британии произесла на русском фразу «Англичанка гадит» по просьбе пранкеров
Глава МВД Великобритании Прити Пател произнесла фразу «англичанка гадит» по просьбе российских пранкеров Владимира «Вован» Кузнецова и Алексея «Лексус» Столярова, которые позвонили ей и представились премьером Украины Денисом Шмыгалев. Видеозапись пранкеры опубликовали на RuTube-канале.
Всё началось с просьбы произнести фразу «Слава Украине», значение которой Пател, вероятно, знает, а далее фразу «англичанка гадит», значение которой пранкеры объяснили ей как «Англия нам помогает».
Она положительно отреагировала на эту просьбу и в конце разговора поблагодарила «героев Украины» Вована и Лексуса за их работу во благо независимости Украины.
Это был не первый разговор пранкеров с Пател. До этого британский министр сообщила «премьеру Украины Денису Шмыгалю», что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам.
Вован и Лексус ранее позвонили министру обороны Великобритании Бену Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии. Читатели британского Daily Mail впоследствие назвали министра клоуном, недостойным управлять оборонным ведомством.