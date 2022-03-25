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Глава МВД Британии по-русски произнесла фразу, оскробляющую её страну

Глава МВД Британии произесла на русском фразу «Англичанка гадит» по просьбе пранкеров
19:49, 25 марта 2022
Глава МВД Британии по-русски произнесла фразу, оскробляющую её страну Притни Пател Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава МВД Великобритании Прити Пател произнесла фразу «англичанка гадит» по просьбе российских пранкеров Владимира «Вован» Кузнецова и Алексея «Лексус» Столярова, которые позвонили ей и представились премьером Украины Денисом Шмыгалев. Видеозапись пранкеры опубликовали на RuTube-канале.

Всё началось с просьбы произнести фразу «Слава Украине», значение которой Пател, вероятно, знает, а далее фразу «англичанка гадит», значение которой пранкеры объяснили ей как «Англия нам помогает».

Она положительно отреагировала на эту просьбу и в конце разговора поблагодарила «героев Украины» Вована и Лексуса за их работу во благо независимости Украины.

Это был не первый разговор пранкеров с Пател. До этого британский министр сообщила «премьеру Украины Денису Шмыгалю», что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам. 

Вован и Лексус ранее позвонили  министру обороны Великобритании Бену Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии. Читатели британского Daily Mail впоследствие назвали министра клоуном, недостойным управлять оборонным ведомством.

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