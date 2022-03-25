Глава МО Чехии отменила визит в Венгрию на встречу Вышеградской четвёрки

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт, где должна была встретиться с коллегами по Вышеградской четвёрке. Свой отказ ехать в Венгрию она обосновала несогласием с позицией Будапешта по санкциям в отношении России, сообщает РИА Новости.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что его страна не поддерживает новые санкции против России. В группу V4 также входят Словакия и Польша, министры обороны четырёх стран должны были провести встречи 30-31 марта.

Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште. Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешёвая российская нефть более важна, чем украинская кровь, — отметила чешский министр.

Чернохова добавила, что коллеги по V4 из Словакии и Польши могут сами решить, ехать ли им в Венгрию.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет антироссийских санкций с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине, заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала. Он добавил, что будут ужесточены и расширены некоторые уже действующие ограничения.