Глава МО Британии назвал «весьма вероятным» вторжение России на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал «весьма вероятным» вторжение России на Украину. Единственное, считает английский министр, что Кремль не принял пока решения, нападать ли ему на Украину или нет, сообщает The Times.

По словам Уоллеса, Россия может «напасть» на Украину в любое время, это он связал с военным присутствием РФ на границах с республикой.

У нас тесные отношения по обмену разведданными с США и мы согласны с ними в оценке серьёзности ситуации и рисков российских военных действий. Мы считаем, что Кремль не принял окончательного решения о том, нападать ли на Украину, однако ситуация выглядит мрачно, — цитирует газета слова министра.

Уоллес добавил, что несмотря на дипломатические усилия, Россия всё же продолжает наращивать силы на границе с Украиной. Глава Минобороны добавил, что «гарантировал» президенту Владимиру Путину «две вещи, которые он не хочет видеть» в случае вторжения на Украину.

Во-первых, он столкнется с увеличением сил НАТО у российских границ, поскольку балтийские государства и соседние страны будут гораздо больше опасаться возникшей нестабильности. Во-вторых, я гарантирую, что это вынудит 30 союзников увеличить расходы на оборону, — сказал Уоллес.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они пообещали, что Россия не будет вторгаться на Украину, стоит воспринимать это серьёзно. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после встречи с российским коллегой.