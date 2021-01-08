Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров

https://static.news.ru/photo/b4b70b2e-5270-11eb-93e4-fa163e074e61_660.jpg Максим Степанов Фото: StepanovMV/facebook.com

На Украине запрещена продажа ряда товаров в период локдауна. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал это.

На Украине с 8 января вступили в силу карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Локдаун продлится до 24 января. Кроме того, кабинет министров Украины также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года.

При этом торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Это вызвало бурную реакцию среди пользователей на Украине.

Степанов заявил, что при запрете этих товаров учитывался закон эпидемиологии, согласно которому из 100 человек, пришедших в гипермаркет, лишь 20 придут за едой, ещё 20 — за средствами гигиены, а остальные за бытовыми мелочами, которые не являются предметами первой необходимости.

Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40 и вероятность заражения уменьшится в разы, — цитирует его РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, среди основных ограничений на период локдауна на Украине — закрытие школ и вузов, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу любых рынков. Решение о закрытии учреждений не коснулось детских садов.