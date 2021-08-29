Глава Минюста Украины принял на работу пожизненно осуждённую

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что принял на работу пожизненно осуждённую женщину. В своём Facebook он отметил, что работать нужно всем работоспособным.

Пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны, — написал он.

Малюська убеждён, что сидеть на шее у государства «крайне нежелательно». Тем более что в ситуации с пожизненно осуждёнными — «это не просто заработок, но и ресоциализация». Напомним, что это процесс, связанный с возвращением бывших заключённых к нормальной жизни в обществе.

Ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что друг и коллега покойного Владимира Меньшова, председатель комиссии Федеральной службы исполнения наказаний РФ Алексей Лобарев рассказал NEWS.ru, что режиссёр очень интересовался вопросом ресоциализации осуждённых. Меньшов верил, что люди, которые выходят из тюрьмы, могут начать жизнь с нуля и не совершать ошибок прошлого.