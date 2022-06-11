Глава Минвостокразвития объяснил «нервное поведение» Японии влиянием США Глава Минвостокразвития Чекунков объяснил «нервное поведение» Японии долгим влиянием США

Фото: imagebroker/Ina Hesmer/Global Look Press

Япония на протяжении длительного времени находилась под сильным влиянием США, этим и можно объяснить демонстрируемое ею «нервное поведение». Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он напомнил, что Япония до настоящего времени имеет целый ряд ограничений, в том числе военных, а её значительную территорию занимает военная база Штатов.

То, что сейчас Япония ведёт себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено ещё и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты, — сказал министр.

Он напомнил, что Япония в рамках собственной конституции не имеет права владеть своей армией, а на Окинаве размещена американская военная база, занимающая значительную площадь острова. Чекунков полагает, что это также влияет на некоторую несамостоятельность и эмоциональность решений во взаимоотношениях с Россией, которые на самом деле не соответствуют долгосрочным интересам Токио.

Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным, — выразил мнение глава Минвостокразвития.

Япония с 17 июня ввела запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Ранее также были запрещены поставки высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров, электронных и атомных микроскопов, 3D-принтеров, микроэлектромеханических схем, солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов и многого другого.

Санкции введены в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Персональные санкции распространяются на 507 человек из России, 201 российскую компанию и 11 банков.