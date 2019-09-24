https://static.news.ru/photo/4671301c-def5-11e9-842d-fa163e074e61_660.jpg Уилбур Росс Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс задремал во время выступления американского лидера Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.

Чиновник закрыл глава в момент, когда президент США начал говорить о торговых переговорах с Китаем, и открыл их лишь спустя 15 минут, передаёт телеканал CNBC . По данным издания, эта тема входит в сферу компетенции ведомства.

Как писал News.ru, Трамп, выступая в ООН, сказал, что десятки тысяч предприятий закрылись в США из-за торговой политики Китая, которая включает в себя государственную поддержку компаний и целый ряд нечестных приёмов, вплоть до кражи интеллектуальной собственности.