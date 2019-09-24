Министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс задремал во время выступления американского лидера Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН.
Чиновник закрыл глава в момент, когда президент США начал говорить о торговых переговорах с Китаем, и открыл их лишь спустя 15 минут, передаёт телеканал
Как писал News.ru, Трамп, выступая в ООН, сказал, что десятки тысяч предприятий закрылись в США из-за торговой политики Китая, которая включает в себя государственную поддержку компаний и целый ряд нечестных приёмов, вплоть до кражи интеллектуальной собственности.