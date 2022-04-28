Глава Минстроя РФ рассказал об участии в восстановлении Мариуполя Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя

г. Мариуполь / Фото mariupolnow/t.me

Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. По его словам, сейчас идёт изучение ситуации в городе для его дальнейшего восстановления.

Планируем [участвовать в восстановлении города], — сказал он.

Ранее беженец из Мариуполя Павел признался, что вернётся в родные края лишь в том случае, если Донецкая Народная Республика войдёт в состав России. Кроме того, он призвал сохранить и восстановить «Азовсталь», так как город нуждается в комбинате, дававшем работу людям. По его словам, на комбинате «трудились семьями, поколение за поколением», и там были налажены в том числе учебный процесс и спортивные мероприятия.

24 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь, разрушенный в ходе боевых действий. Он отметил, что строительные бригады появятся в городе после окончания спецоперации. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Турчака «инициативой на партийном уровне». По его словам, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.

Тогда доцент РАНХиГС кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил, что России на восстановление Украины нужно будет потратить сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет.