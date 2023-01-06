Глава Минобороны Украины: мы выполняем миссию НАТО

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Резников

Вооруженные силы Украины выполняют миссию НАТО, сражаясь против России, заявил в министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала «1+1». Он подчеркнул, что единственное, что требуется от Альянса, это продолжать поставки оружия.

Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие, — заявил Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины добавил, что Запад регулярно напоминает Киеву, что он «как реальный щит прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад».

Ранее Алексей Резников заявил, что плохая дисциплина в ВСУ — следствие «проплаченных россиянами подстрекателей». В связи с этим в стране был принят закон об усилении ответственности военнослужащих за преступления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».

Ранее украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что российские ВС на территории Украины фактически противостоят армии НАТО. Она отметила, что исходя из этого российская сторона уже накапливает информацию и данные. Стефанишина призвала западных политиков не быть «близорукими».