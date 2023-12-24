Глава Минобороны Турции прибыл в войска, ведущие операции против РПК Глава Минобороны Турции Гюлер будет лично координировать операции против РПК

Фото: AP/ТАСС

Яшар Гюлер

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл в расположение армейской группировки на границе с Ираком, где идет операция против боевиков Рабочей партии Курдистана, передает ТАСС. Отмечается, что глава ведомства займется координацией действий войск на месте, до этого он руководил действиями турецкой армии в регионе из оперативного центра ВВС в Анкаре.

Министр обороны в сопровождении командного состава ВС рано утром прибыл в приграничный район, — говорится в сообщении.

Накануне, 23 декабря, Минобороны Турции объявило о проведении военной операции на севере Ирака против РПК в ответ на нападения боевиков на военных республики, в результате которых 12 человек погибли. Турецкая армия уничтожила 29 объектов, ликвидировав не менее 25 боевиков.

Ранее Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт возле здания МВД в Анкаре 1 октября. Один из террористов подорвал себя, второго нейтрализовали сотрудники полиции. На месте ЧП позднее нашли почти 10 килограммов взрывчатки, ручные гранаты, пистолеты, винтовку и автомат. В результате инцидента пострадали двое полицейских.

После этого Силы безопасности Турции провели крупномасштабную операцию «Герои». Были задержаны более 900 человек, подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.