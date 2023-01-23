Глава Минобороны Турции осудил Швецию из-за нападок на Коран и Эрдогана

Фото: Xinhua/Global Look Press

Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о неприемлемости бездействия Швеции в отношении нападок на Коран и президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал Habertürk. Он добавил, что власти Стокгольма и Хельсинки отвергают запросы Анкары в сфере борьбы с терроризмом, хотя ждут от нее содействия в обеспечении их безопасности.

У них там совершаются подлые, позорные действия в отношении нашего президента, Корана, нашего флага, священных ценностей. И мы не можем принять их бездействие и молчание в отношении таких вещей. Наша позиция ясна. Мы ждем, что они положат этому конец и будут выполнять взятые на себя обязательства перед нами, — заявил Акар.

Ранее активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится. Министр объяснил отмену встречи антитурецкими демонстрациями в Стокгольме.