Глава Минобороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США

Германия хочет закупить у американской компании Boeing 45 истребителей F-18. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала в письме главе Пентагона Марку Эсперу.
Такую информацию публикует еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Издание подчёркивает, что Крамп-Карренбауэр не согласовала свою инициативу с правящей коалицией социал-демократов и теперь это может стать причиной внутриполитических разногласий.
Представители Социал-демократической партии Германии настаивают, что страна должна совершить закупку не только F-18 у Boeing, но и боевые самолёты Eurofighter у европейского производителя Airbus.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр является председателем Христианско-демократического союза. В 2018 году она сменила Ангелу Меркель во главе партии. СДПГ является второй крупнейшей партией страны. У ХДС 200 мест в бундестаге, у социал-демократов — 153.
В феврале Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам о принятом решении не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году. Выбрать вероятного преемника Ангелы Меркель депутаты должны были 25 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование было перенесено на более поздний срок, писал NEWS.ru.
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