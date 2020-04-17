Глава Минобороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США

https://static.news.ru/photo/81c496e2-8259-11ea-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Германия хочет закупить у американской компании Boeing 45 истребителей F-18. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала в письме главе Пентагона Марку Эсперу.

Такую информацию публикует еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Издание подчёркивает, что Крамп-Карренбауэр не согласовала свою инициативу с правящей коалицией социал-демократов и теперь это может стать причиной внутриполитических разногласий.

Представители Социал-демократической партии Германии настаивают, что страна должна совершить закупку не только F-18 у Boeing, но и боевые самолёты Eurofighter у европейского производителя Airbus.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр является председателем Христианско-демократического союза. В 2018 году она сменила Ангелу Меркель во главе партии. СДПГ является второй крупнейшей партией страны. У ХДС 200 мест в бундестаге, у социал-демократов — 153.

В феврале Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам о принятом решении не баллотироваться на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году. Выбрать вероятного преемника Ангелы Меркель депутаты должны были 25 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование было перенесено на более поздний срок, писал NEWS.ru.