Глава Минобороны Франции раскрыл детали переговоров с Шойгу Министр обороны Франции Лекорню подтвердил факт телефонного разговора с Шойгу

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил факт состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает TF1. Он сообщил, что основной темой диалога стала эскалация конфликта на Украине. В частности, речь шла о возможном применении т.н. «грязной бомбы». Лекорню сказал, что Франция не станет одной из сторон конфликта, однако готова участвовать в его мирном разрешении.

У России действительно возникли опасения по поводу нанесения украинцами грязной бомбы по их территории. <...> Франция отказалась от любой формы эскалации, особенно ядерной, однако она готова вносить вклад в мирное разрешение конфликта вместе со своими союзниками, — подчеркнул Лекорню.

В течение дня Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США. Каждому из глав ведомств он сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности.

Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.