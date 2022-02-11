Глава Минобороны Британии призвал верить словам Шойгу и Герасимова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов профессионалы, и если они пообещали, что Россия не будет вторгаться на Украину, стоит воспринимать это серьёзно. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после встречи с российским коллегой, сообщает РИА Новости.

Переговоры министров прошли 11 февраля. Шойгу и Герасимов заверили Уоллеса, что Россия не намерена вторгаться на Украину.

Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов. Если они говорят мне, что они не намерены вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно и доверяю этому, — с казал Уоллес.

Более того, он вспомнил о словах главы МИД России Сергея Лаврова про «разговор глухого с немым» после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс. Уоллес подчеркнул, что с Шойгу разговор у них вышел совсем не как у глав МИД обеих стран, он был «конструктивным и откровенным».

Ранее сообщалось, что на встрече с Шойгу Уоллеc призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости. В свою очередь роcсийский министр призвал отброcить риторику, построенную на угрозах ввода новых ограничений.