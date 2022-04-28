Глава Минобороны Британии назвал законными удары Киева по территории России

Бен Уоллес / Фото Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью BBC, что Украина может наносить удары по путям и объектам снабжения ВС РФ в соответствии с международным правом. По его словам, которые приводит Reuters, атака на пути снабжения российской армии является для Украины частью самообороны, поскольку только так действия России будут замедлены.

Мне не известно о каких-либо доказательствах того, что за ударами или взрывами, которые мы наблюдали в России, стоит украинское государство, однако если бы Украина приняла решение бить по логистической инфраструктуре российской армии, то это было бы законно в соответствии с международным правом, — добавил он.

Ранее министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи также одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки. Чиновник считает, что Киев вправе нанести удар «вглубь территории противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов». При этом он подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию примером прямого столкновения Великобритании или НАТО с Россией, а цели для использования поставляемого оружия выбирают сами украинцы, но не поставщики.

В ответ на это представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Россия может наносить удары по Великобритании, которая снабжает Украину оружием и поддерживает кровопролитие на территории этой страны.