Глава Минобороны Британии готов обсудить гарантии безопасности с Шойгу

Глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости. Об этом он заявил во время встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.

Мы, как министры обороны, должны быть решительно настроены, чтобы бороться с отсутствием безопасности в нашем мире. <...> Мы можем попытаться пойти вперёд, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия, — отметил Уолесс.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом

Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия ещё выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией с учётом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества, — сказал Шойгу.

Он также призвал к решению возникших вопросов «в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций». Шойгу призвал отбросить риторику, построенную на угрозах ввода новых ограничений.

Ранее на встрече в Уоллесом Шойгу заявил, что обстановка на Европейском континенте становится все напряжённее, и не Россия виновата в этом. Он выразил надежду, что в ходе встречи сторонам удастся обсудить актуальные вопросы снижения этой напряжённости.