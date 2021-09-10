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Глава Минобороны Армении отправился на учения «Запад-2021»

11:44, 13 сентября 2021
Глава Минобороны Армении отправился на учения «Запад-2021» Аршак Карапетян Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправился в Нижегородскую область для наблюдения за учениями «Запад-2021», сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Там пройдёт активная фаза совместных стратегических учений России и Белоруссии.

Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном примет участие в наблюдении за активной фазой совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021», которые проходят на полигоне Мулино, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15–16 сентября делегация во главе с министром обороны Армении примет участие в заседаниях уставных органов ОДКБ в Душанбе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин также посетит полигон Мулино в Нижегородской области. В ходе основного этапа Вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника.

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