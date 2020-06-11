Глава Минкульта Украины заступился за производство сериалов на русском

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министр культуры Украины Александр Ткаченко считает, что сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики. Так он прокомментировал ситуацию с продюсером телеканала «1+1», против которой возбудили уголовное дело за слова о меньшей популярности сериалов на украинском языке.

Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов. К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России. Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актёрами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики, — сказал Ткаченко в эфире телеканала Громадське.

Ранее продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алена Еремеева заявила, что на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже, чем на русском. После этого полиция по заявлению партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» возбудила уголовное дело против Еремеевой.

Ранее Александр Ткаченко был генеральным директором холдинга 1 + 1 Media, в который входит телеканал «1+1». На счету телеканала более 30 сериалов собственного производства. Подавляющее большинство из них сняты на русском языке или на русском и украинском.



