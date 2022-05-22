Европейское «верховенство права» мешает ФРГ конфисковать имущество россиян Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что будет сложно конфисковать имущество россиян в пользу Украины

Кристиан Линднер / Фото IMAGO/Leon Kuegeler/Global Look Press

Берлин открыт к предложениям лидеров Евросоюза (ЕС) по изъятию государственных активов россиян в пользу Украины, хотя сделать это будет «крайне сложно», заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. В интервью газете Financial Times Линднер акцентировал внимание на фундаментальных принципах стран ЕС, в основе которых лежит верховенство закона. По словам министра, европейским лидерам придется попрать институт частной собственности, чтобы передать российское имущество Киеву.

Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности крайне велики, — сказано в тексте интервью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранным государствам следует заключить многосторонний договор, который позволит законно конфисковывать активы России за рубежом. По его словам, позже эти средства и имущество могут быть переданы Украине или другим странам.

19 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал наличие проблемы с доступом к замороженным за рубежом активам России. Они защищены суверенным иммунитетом, а «права олигархов — неприкосновенностью частной собственности», пояснил Ермак. Он заявил о намерении создать «легитимный международный механизм» для достижения указанной цели.