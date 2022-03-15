Глава Минфина Франции: новые санкций ЕС против России коснутся 600 россиян

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил перед началом саммита финансовых министров ЕС, что Евросоюз намерен принять новый «беспрецедентный» пакет санкций против России до конца дня. По его словам, под ограничения попадут более 600 россиян.

Это самый мощный пакет санкций, который когда-либо принимал ЕС. Это историческое решение, — сказал Ле Мэр.

Отмечается, что новый пакет санкций направлен против ряда секторов российской экономики и включает в себя в том числе запрет на поставки в Россию предметов роскоши. Страны ЕС готовят также отказ от режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что позволит поднять пошлины на все российские товары.

При этом министр отказался раскрывать имена россиян, против которых будут введены санкции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС готовы ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Он отметил, что Париж вместе с Берлином продолжат путь давления на Москву и «требовательного диалога» с ней.

Кроме того, французский президент добавил, что не ожидает дипломатического урегулирования ситуации на Украине в ближайшей перспективе. По словам Макрона, действия ЕС в отношении Москвы строятся по трём направлениям: cанкции против России, поддержка Украины, а также попытка «дипломатической изоляции РФ». Тем не менее Брюссель будет убеждать Путина вернуться за стол переговоров.