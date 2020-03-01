Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов будет участвовать во встрече стран ОПЕК+, которая пройдёт в Вене.
Министр Шахбазов получил соответствующее приглашение от ОПЕК и отправится с визитом в Вену для участия во встрече министров стран ОПЕК+, — заявили в пресс-службе Минэнерго республики.
В ведомстве подчеркнули, что на заседании будет обсуждаться ситуация на глобальных нефтяных рынках,
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с иностранными партнёрами на нефтяных рынках. Он подчеркнул, что ОПЕК+ активно участвует в стабилизации котировок на энергоресурсы. Путин подчеркнул, что российские добывающие компании могут уверенно инвестировать в перспективные проекты благодаря грамотной работе ОПЕК+. Об этом сообщал NEWS.ru.
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