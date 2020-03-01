Фото: 2019 Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

В Центре по примирению враждующих сторон заявили, что Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин согласен с сообщением военных и отметил, что Москва не нагнетает ситуацию — всё действительно серьёзно.

Тут уже не до нагнетания, поскольку происходят реальные действия: сбито два сирийских самолёта, шесть турецких беспилотников сбито с сирийской стороны, — отметил в эфире радио Sputnik Фитин. Факт установления бесполётной...