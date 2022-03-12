Минэкономики ФРГ сообщил о планах отказа от российской нефти

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что к осени Германия планирует полный отказ от российского угля. Хабек дополнил, что к концу года страна намерена отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти, — заявил министр.

По словам Хабека, отказаться от газа Германии будет сложнее, ввиду отсутствия собственных мощностей по импорту сжиженного природного газа.

Россия остаётся гарантом энергобезопасности и надёжным поставщиком мирового уровня. Москва будет готова к жёсткому противостоянию в энергетической сфере, если возникнет такая необходимость, заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он отметил, что стремление ЕС любой ценой обрести независимость от российских энергоносителей скажется на простых европейских налогоплательщиках, и платить будут именно они, а не «верхушка евробюрократии».

Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая. В расчёте на среднюю квартиру в Берлине он составит 26%, передаёт ТАСС, ссылаяcь на публикацию на сайте компании. Резкое повышение стоимости топлива произошло в связи с событиями на Украине и введением против России западных санкций, в том числе в энергетическом секторе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от западных компаний. По его словам, страна никогда не использовала нефть и газ как оружие и не будет уговаривать Запад покупать эти ресурсы, поскольку у РФ есть и другие рынки сбыта.