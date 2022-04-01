Глава МИД Японии заберёт из Польши украинских беженцев

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в субботу прибыл в Польшу для переговоров с представителями правительства. По окончании визита он намерен взять на борт своего самолёта некоторое количество украинских беженцев, сообщает телеканал NHK.
Визит Хаяси в Польшу продлится несколько дней. За это время он
По возвращении Хаяси намерен забрать с собой порядка 30 украинских беженцев. Решением этого вопроса займётся посольство Японии в Польше.
Ранее сообщалось, что американская круизная компания Holland America Line намерена разместить полторы тысячи беженцев с Украины на одном из своих круизных лайнеров в Роттердаме. Судно Volendam будет находиться в порту в течение трёх месяцев. Люди будут проживать в частных каютах, их обеспечат горячим питанием, а также доступом к фитнес-залам.