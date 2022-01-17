Глава МИД Японии поделился ожиданиями от переговоров по Курилам

Токио рассчитывает на достижение прогресса с Москвой по вопросу конкретизации совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Он отметил необходимость диалога между главами государств по этой теме, сообщает РИА Новости. Японская сторона ранее выступила за переговоры с РФ для решения территориального вопроса.

Необходимо вести тесный диалог между лидерами и главами МИД для расширения диалога на основании имеющихся договорённостей, в том числе на основании достигнутого в Сингапуре соглашения и совместной декларации между Японией и СССР, — сказал Хаяси.

Ранее министр иностранных дел Японии подчеркнул, что правительство страны продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и заключения мирного договора. В то же время он подчеркнул, что Токио считает неприемлемым «усиление военного присутствия» Москвы у Курил. Хаяси также осудил проведение российскими военными учебных стрельб у южных Курильских островов.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».

Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, подчёркивая, что этот вопрос был решён сразу после капитуляции Японии во время Второй мировой войны.