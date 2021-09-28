Глава МИД Вьетнама поблагодарил Россию за «Спутник V»

«Спутник V» стал единственной зарубежной вакциной, производимой во Вьетнаме. Об этом сообщил глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и поблагодарил Москву за препарат, передаёт РИА Новости.

Вьетнам благодарен, признателен России за очень ценную и своевременную помощь, особенно по вакцинам, и за то, что Россия готова передать технологию производства вакцины «Спутник V» Вьетнаму, — цитирует его агентство.

По словам министра, Россия передала необходимые материалы для производства вакцины во Вьетнаме. Тхань Шон добавил, что страны активно сотрудничают в борьбе с коронавирусом.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что конкуренция на рынке вакцин — основная проблема, которая усложняет признание «Спутника V» в мире. Одобрение российской вакцины откроет для производителей двери международных фондов.

По мнению Гинцбyрга, переговоры о признании российского препарата с международными организациями, такими как ВOЗ, могут продлиться ещё довольно долго.