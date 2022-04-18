Глава МИД Венгрии: мы не поддержим санкции против российской нефти и газа

Венгрия не поддержит введение санкции против российской нефти и газа, об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передаёт ТАСС. Он добавил, что поставки российского газа на данный момент в Венгрию осуществляются без перебоев.

Мы не поддержим санкции против российской нефти и газа. Никаких перебоев с поставками российского газа в Венгрию сейчас нет, — сказал министр.

Сийярто ранее заявлял, что венгерские власти готовы платить за российский газ в рублях. Он также отметил, что эти выплаты не будут нарушать условия ранее введённых ЕС санкций против России.

Министр отметил, что данный вопрос обсуждался в ходе переговоров между венгерской компанией CEEnergy (дочерняя структура энергетической группы MVM) и российской компанией «Газпромэкспорт» (дочерняя структура «Газпрома»). Соглашение меду компаниями допускает изменение валюты платежа за поставки голубого топлива из РФ.

По словам главы МИД, оплата будет поступать в евро на счёт венгерской компании в Газпромбанке и конвертироваться в рубли.

Сийярто ранее подчёркивал, что Венгрия будет оплачивать газ на российских условиях. Он отметил, что между Москвой и Будапештом был заключён отдельный договор, не зависящий от общего решения Евросоюза относительно дальнейшей покупки голубого топлива из РФ.