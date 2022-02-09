Глава МИД Великобритании вылетела на переговоры в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вылетает на переговоры в Москву, сообщает Форин-офис. Этот визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию станет первым за более чем четыре года.

Лиз Трасс сегодня вылетает в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекратить агрессию против Украины. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым она будет призывать Россию к дипломатическому решению украинского кризиса. Также британская сторона заявила о возможности введения санкций против РФ в случае эскалации напряжённости на Украине.

До этого Трасс написала в Twitter, что Лондон не верит заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Министр считает, что желание РФ разрушить Украину очевидно. По словам чиновника, Великобритания и союзники сделают всё, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

Глава Минобороны страны Бен Уоллес, в свою очередь, заявил, что Британия увеличит свой военный контингент в Польше. По его словам, Соединённое Королевство отправит в Восточную Европу ещё 350 солдат. Уоллес добавил, что таким образом Польша и Великобритания пытаются «сдержать» Россию.