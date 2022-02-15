Глава МИД Великобритании посетит Киев 18 февраля

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс приедет с официальным визитом в Киев 18 февраля, рассказал министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что 18 февраля Украина может инициировать совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по безопасности сотрудничества из-за «российской агрессии», сообщает ТАСС.

В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс, — сказал Кулеба на брифинге.

Он добавил, что за последние сутки западные партнёры Украины приняли решение выделить ей помощь на общую сумму $2 млрд.

Ранее Трасс приезжала с официальным визитом в Москву на переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российский министр заявил британской коллеге о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Лавров отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

Лавров сказал, что отношения России и Великобритании оставляют желать лучшего, но это, по его словам, происходит не по вине Москвы. Резюмируя беседу с Трасс, министр разочаровался тем, что разговор получается «немого с глухим».

В свою очередь Трасс сказала, что Россия не должна мешать Украине определять её будущее. Она отметила, что концентрация военной силы России на границе с Украиной является «угрозой». В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности.