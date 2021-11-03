Глава МИД Украины заявил об окончательном разрыве с «русским миром»

Украина окончательно разорвала связь с «русским миром». С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, государство развивается по европейскому пути. Его слова приводит РИА Новости.

Мы разорвали эту политическую связь с русским миром, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Министр подчеркнул, что никто из администрации не хочет обратной интеграции Украины с Россией. Он считает, что страна идёт избранным путём. Хотя лично ему хотелось бы увидеть больше признания со стороны западных коллег.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, российский лидер не против диалога с украинским коллегой, но предпосылок для этого до конца текущего года нет.

Зеленский, в свою очередь, считает, что против переговоров может быть окружение Путина. По его мнению, такая встреча может принести неожиданный результат.