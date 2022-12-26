Глава МИД Украины заявил о желании Киева провести саммит в ООН в феврале Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании Киева провести «мирный саммит» в ООН в феврале

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил в интервью AP, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта.

ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех, — приводит агентство слова Кулебы.

По словам представителя киевских властей, каждая война заканчивается «дипломатическим путем».

Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров, — резюмировал глава украинского МИД.

Но при этом, добавил украинский министр, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после некого якобы необходимого «международного суда».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.