Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к диалогу по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе. Тем не менее он добавил, что никто не заставит украинские власти пересечь их красные линии, пишет РИА Новости.

Я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение, но мы не пересечём свои красные линии и никто не сможет заставить нас их пересечь, — сказал он.

Ранее Кулеба сообщил, что Киев не пойдёт на диалог с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. По его словам, Россия, требуя от Украины проведения прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, стремится превратить себя в посредника в Донбассе.

Впоследствии глава МИД заявил, что Киев выполнил обязательства, которые взял на себя на переговорах по Донбассу, прошедших в Париже в 2019 году. Он подчеркнул, что не знает ни одной страны ЕС, которая утверждала бы, что Украина не выполняет минские договорённости.