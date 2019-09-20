https://static.news.ru/photo/fb5ab952-db9a-11e9-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: DDima/Wikimedia Commons/CC BY-SA 1.0

Выборы в Донбассе могут состояться уже в следующем году. Такой вариант не исключает глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр в интервью изданию « Европейская правда » заявил, что «в идеале» выборы должны быть проведены на всей территории Незалежной.

Когда у нас будут следующие выборы. В 2020-м? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК, — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Журналист, комментируя его слова, отметил, что не верит в реалистичность столь быстрых изменений на востоке Украины. Пристайко ответил, что «вообще ни во что» не верит, подчеркнув, что власти должны попытаться провести выборы в Донбассе.

Ранее член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил о необходимости пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе. Он отметил, что сторонам необходим компромисс для примирения, писал News.ru.