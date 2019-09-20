Выборы в Донбассе могут состояться уже в следующем году. Такой вариант не исключает глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Министр в интервью изданию «
Когда у нас будут следующие выборы. В 2020-м? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК, — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Журналист, комментируя его слова, отметил, что не верит в реалистичность столь быстрых изменений на востоке Украины. Пристайко ответил, что «вообще ни во что» не верит, подчеркнув, что власти должны попытаться провести выборы в Донбассе.
Ранее член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил о необходимости пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе. Он отметил, что сторонам необходим компромисс для примирения, писал News.ru.