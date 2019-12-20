Фото: Wikimedia

В Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments погибли пять человек, пострадали 13, 23 числятся пропавшими без вести.

Здание мотеля загорелось ночью. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили людей, свисающих со второго этажа. Некоторые выпрыгивали из окон, по данным местной пожарной службы. Ранее NEWS.ru писал, что житель Иваново...