Вадим Пристайко Вадим Пристайко Фото: Wikimedia

Глава внешне-политического ведомства Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость ужесточения правил поездок украинских граждан в Россию. По его словам, введение с 1 марта 2020 года запрета на пересечение границы по внутренним паспортам требуется для того, чтобы предотвратить бегство от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших закон.

Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем, — написал Пристайко в Twitter.

Дипломат добавил, что запрет обеспечит сокращение очередей на границе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление Киева о «принуждении к миру» самопровозглашённых республик Донбасса в ДНР расценили как призыв к нападению на регион силами западных стран и предупредили украинские власти о новых «котлах». Глава МИДа республики Наталья Никонорова заявила, что ДНР готова ответить на попытки военного вмешательства.

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