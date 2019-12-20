Глава внешне-политического ведомства Украины Вадим Пристайко объяснил необходимость ужесточения правил поездок украинских граждан в Россию. По его словам, введение с 1 марта 2020 года запрета на пересечение границы по внутренним паспортам требуется для того, чтобы предотвратить бегство от ответственности должников по алиментам и лиц, нарушивших закон.
Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем, — написал Пристайко в Twitter.
Дипломат добавил, что запрет обеспечит сокращение очередей на границе.
Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление Киева о «принуждении к миру» самопровозглашённых республик Донбасса в ДНР расценили как призыв к нападению на регион силами западных стран и предупредили украинские власти о новых «котлах». Глава МИДа республики Наталья Никонорова заявила, что ДНР готова ответить на попытки военного вмешательства.