Глава МИД Украины призвал «выжимать максимум» из переговоров по Донбассу

https://static.news.ru/photo/1489f870-7082-11eb-834a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Переговоры Трёхсторонней контактной группы по Донбассу должны продолжаться, чтобы «выжимать» максимум пользы для Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Минский процесс сейчас скорее живой, чем мёртвый, он ещё не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины, — цитирует его РИА Новости.

Ранее представители США и Евросоюза в ООН сообщили, что Россия блокирует любые варианты урегулирования конфликта в Донбассе. Американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в агрессивных действиях на востоке Украины и призвал вывести войска, которые якобы присутствуют в Донбассе. Представитель США также заявил, что Россия должна перестать поддерживать «своих марионеток и другие вооружённые группировки».

Дипломаты из европейских государств, входящих в Совбез, представили совместную декларацию, в которой возложили на РФ вину за нестабильность в Донбассе. В документе выражается озабоченность из-за «присутствия российских военнослужащих в украинских регионах».

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг все претензии и, в свою очередь, обвинил Киев в невыполнении условий Минских соглашений.

Как ранее писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.