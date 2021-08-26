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Глава МИД Украины ответил Лаврову на шутку о «приватизации» Нового года

15:18, 26 августа 2021
Глава МИД Украины ответил Лаврову на шутку о «приватизации» Нового года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
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Слова главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года «неуместны и исторически некорректны». Об этом заявил его киевский коллега Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

Таким образом руководитель украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на шутку Лаврова о приватизации Киевом Нового года, последовавшей после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что День Крещения Киевской Руси (28 июля) теперь будет также Днём украинской государственности.

Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду, — цитирует агентство Кулебу.

Он добавил, что двух Киевов нет, а тот что есть — столица украинского государства.

Ранее Лавров сказал, что не удивится тому, если Зеленский решит, что Новый год отмечать можно только на Украине, «потому что остальное — это не украинское».

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