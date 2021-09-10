Глава МИД Украины обеспокоился учениями «Запад-2021»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил российско-белорусские военные учения «Запад-2021». Он отметил, что сценарии, которые там обыгрываются, несут «очень большие риски». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Что касается учений «Запад-2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски, — сказал он.

При этом он не уточнил, что именно в этих учениях вызывает опасения у МИД Украины. Не исключено, что это связано с последними заявлениями президента страны Владимира Зеленского. Накануне он выразил мнение, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля».

Также начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что у России якобы есть план по присоединению Украины. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий.

Тем не менее Москва уже неоднократно заявляла, что у неё нет никаких агрессивных намерений в отношении государств, и Украина в их же числе.