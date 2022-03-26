Глава МИД Турции оценил возможность передачи С-400 Киеву

Вопрос о передаче Турцией Украине российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не стоит на повестке дня, пишет газета Vatan со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. По его словам, этот вопрос поднимали в США, но о поставках не может быть и речи. Ранее передавать комплексы украинской стороне отказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сделка по С-400 была заключена. С-400 уже прибыли в Турцию. Кто-то говорит: «Пусть Турция отдаст С-400 Украине». Но это не обсуждается. Я думаю, это было озвучено американцами, но об этом и речи быть не может, — сказал он.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что США якобы проводят переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных систем С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и отмену санкций.

Однако позже Эрдоган заявил, что тема С-400 закрыта для Турции, комплексы он назвал собственностью страны.

Россия и Турция заключили контракт по С-400 в декабре 2017 года. Первые поставки начались в июле 2019-го.

Сделка привела к кризису в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал от Анкары приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции.

В итоге Анкара не отказалась от сделки по С-400 с Россией, а США ввели против Турции ограничительные меры и исключили эту страну из программы F-35.