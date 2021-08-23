Глава МИД Турции высказался о принадлежности Крыма

Турция поддерживает целостность границ Украины, никогда не признавала и не признает «аннексию» Крыма. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит агентство Anadolu.

Мы выражаем свою поддержку вместе с другими дружественными и союзническими странами, поддерживающими территориальную целостность и нерушимость границ Крыма и Украины, — сказал министр.

Он выразил надежду, что саммит «Крымская платформа» сыграет важную роль в защите прав крымских татар и сохранении целостности границ Украины.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском саммите «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.