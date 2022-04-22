Глава МИД Турции: Вашингтон намерен уладить с Анкарой вопрос по С-400
Полина Шестак
Полина Шестак
20:05, 23 апреля 2022
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: MFA Russia/Flickr.com/Global Look Press
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон обратился к Анкаре с предложением об урегулировании поставок С-400. Он отметил, что в настоящее время правительство ждёт от Штатов нового предложения по ЗРК «Пэтриот», передаёт ТАСС.
Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим, давайте уже найдем решение. Это уже приобретенный продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше. <...> Ожидаем, что США придут к нам с новым предложением, — заявил Чавушоглу телеканалу TRT.
Ранее Турция была готова рассмотреть покупку Су-57 у России, если США не продадут ей F-16. Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70.