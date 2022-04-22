Глава МИД Турции: Вашингтон намерен уладить с Анкарой вопрос по С-400

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Украинский лидер заявил, что 24 апреля Киев посетят посетят госсекретарь США Этони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. На встрече будут обсуждаться вопросы поставки вооружения, заявил он во время пресс-конференции.

Завтра в Украину прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин, сказал на пресс-конференции Зеленский. <...> Хочется, чтобы у нас было тяжелое мощное вооружение, — заявил Зеленский....