Глава МИД Турции рассказал об отношении к антироссийским санкциям Чавушоглу: Турция не присоединится к санкциям против России

Мевлют Чавушоглу / Фото Министерство иностранных дел России

Турция не планирует вводить санкции против России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу агентстве «Анадолу». Он отметил, что санкции уже негативно сказались на Турции. По словам министра, Анкара придерживается роли посредника и не будет присоединяться к рестрикциям.

Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас, — сказал Чавушоглу.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в шестом пакете антироссийских санкций одобрили отключение Сбербанка от SWIFT и запрет на вещание в ЕС ещё трех российских государственных СМИ. Также лидеры ЕС договорились о частичном ограничении импорта нефти из России. Отмечается, что новые ограничения затронут две трети объёма нефти, которая поставляется из России.