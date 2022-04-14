Глава МИД Турции рассказал, как проходят переговоры России и Украины

Турция оценивает продолжающиеся переговоры российской и украинской делегаций по мирному урегулированию без достаточного оптимизма или пессимизма, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, которые приводит телеканал NTV, турецкая сторона прилагает усилия для организации встречи между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, она возможна в случае согласия российского лидера. Дипломат при этом отметил, что события в Буче негативно сказались на переговорном процессе. Вместе с этим он указал, что, несмотря на все трудности, у сторон есть возможность достичь перемирия.

В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций, — сказал Чавушоглу.

Чавушоглу также заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным. Он не уточнил, что именно лидеры двух стран намерены обсудить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока нечего заявить о результатах переговоров между Москвой и Киевом. Он добавил, что работа в настоящее время продолжается и она весьма напряжённая.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.