Глава МИД Турции рассказал, что могло бы предотвратить конфликт на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на вхождение Крыма в состав России. Если бы мир отреагировал надлежащим образом, нынешнего конфликта на Украине не было бы, заявил министр в ходе выступления в Анталье, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Конфликт между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на Крым в 2014 году (воссоединение с РФ. — NEWS.ru). Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло, — сказал Чавушоглу.

Власти Турции неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины и признавать принадлежность Крыма России не станут.

Ранее Чавушоглу отметил, что России и Украине удалось сблизить свои позиции по ряду критических вопросов, однако части из них требуется обсуждение на уровне глав государств. По его словам, в Анкаре надеются на то, что российский и украинский президенты сядут за стол переговоров в ближайшее время. Если они пожелают вести их в Турции и при участии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, то он готов к этому.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.