Глава МИД Турции призвал Запад вести диалог с Россией Чавушоглу: без диалога с Россией невозможно договориться о прекращении огня

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Запад должен говорить с Россией, так как без диалога невозможно достичь договоренностей о прекращении огня на Украине, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet. Он также отметил, что Турция не присоединяется к односторонним санкциям против РФ.

Без диалога с Москвой невозможно достичь прекращения огня. С кем в итоге придется разговаривать, с кем договариваться? Речь идет о территориях Украины, о противоположной стороне конфликта, — сказал Чавушоглу.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 12 октября.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.