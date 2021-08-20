Глава МИД Турции примет участие в «Крымской платформе»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в первой встрече инициированного Киевом форума «Крымская платформа». Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Как отмечается , глава МИД Турции отправится с визитом на Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа», которая состоится 23 августа в Киеве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящий саммит «сходкой», посвящённой политике, а не реалиям Крыма. По мнению Захаровой, страны Запада ничего не хотят знать о том, что на самом деле происходит сегодня в Крыму, и занимают принципиальную позицию неприсутствия на полуострове. Она считает, что для того чтобы понять, чем и как живёт Крым, нужно просто туда приехать, а не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения.

Саммит «Крымская платформа» запланирован в Киеве на 23 августа. Там предполагается обсуждение «возвращения» контроля над Крымом. В МИД Украины анонсировали участие 44 стран и международных организаций.