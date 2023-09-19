Анкара поддерживает действия Баку, совершаемые в рамках закона на собственных суверенных территориях, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает Caliber.Az. Мероприятие прошло 19 сентября в Нью-Йорке. Байрамов проинформировал Фидана о начатых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятиях и факторах, обусловивших их.
Турция, как и всегда, поддерживает легитимные шаги, предпринимаемые Азербайджаном на его суверенных территориях, — заявил глава МИД Турции.
Также министры, по данным издания, обсудили вопросы стратегических союзнических связей между двумя государствами.
Ранее в МИД Турции заявили, что Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск.