Глава МИД Турции поддержал действия Азербайджана в Карабахе Фидан: Турция поддерживает шаги Азербайджана на его суверенных территориях

Фото: МО Азербайджана

Анкара поддерживает действия Баку, совершаемые в рамках закона на собственных суверенных территориях, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает Caliber.Az. Мероприятие прошло 19 сентября в Нью-Йорке. Байрамов проинформировал Фидана о начатых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятиях и факторах, обусловивших их.

Турция, как и всегда, поддерживает легитимные шаги, предпринимаемые Азербайджаном на его суверенных территориях, — заявил глава МИД Турции.

Также министры, по данным издания, обсудили вопросы стратегических союзнических связей между двумя государствами.

Ранее в МИД Турции заявили, что Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск.