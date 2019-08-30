https://static.news.ru/photo/c1ec2812-cb06-11e9-ba42-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: imago-images.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что войска страны покинут территорию Сирии в случае, если будет найдено политическое решение конфликта.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что сейчас «режим президента Сирии Башара Асада» не верит в урегулирование политическим путём.

Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия покинет эту страну, — приводит слова министра турецкий телеканал NTV .

Как ранее сообщал News.ru, Мевлют Чавушоглу заявил о планах Турции провести трёхсторонний саммит по Сирии 11 сентября. Информацию о подготовке к саммиту подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как ожидается, встреча представителей России, Турции и Ирана пройдёт в Анкаре, её точная дата пока не объявлена.