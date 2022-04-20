Глава МИД Турции: часть членов НАТО заинтересована в эскалации на Украине

Часть стран-членов НАТО заинтересована в усугублении ситуации на Украине, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству CNN Türk. Он также отметил, что некоторые силы в Альянсе надеются на дальнейшее «ослабление России». Чавушоглу дополнительно заявил, что в ближайшие дни запланированы телефонные переговоры турецкого лидера Реджепа Эрдогана с российским и украинским президентами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении ситуации на Украине и ослаблении России, — сказал он.

Чавушоглу ранее сообщил, что Турция оценивает переговоры российской и украинской стороны по мирному урегулированию без достаточного оптимизма или пессимизма. По его словам, Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, она возможна в случае согласия российского лидера. Дипломат при этом отметил, что события в Буче негативно сказались на переговорном процессе. Вместе с этим он указал, что, несмотря на все трудности, у сторон есть возможность достичь перемирия.

Ранее президент РФ заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей.