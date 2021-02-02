Глава МИД Польши: «Северный поток — 2» разделил Запад

https://static.news.ru/photo/cbe05cf6-6544-11eb-bf6b-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции рассказал о влиянии газопровода «Северный поток — 2» на западные страны. По его словам, этот российско-германский проект «расколол Запад».

Рау подчеркнул, что Польша всегда выступала против строительства газопровода. Кроме того, подобного отношения к «Северному потоку — 2» придерживается и американская сторона, несмотря на конъюнктуру в Восточной Европе и России.

Но Германия, к сожалению, заинтересована в данном проекте. «Северный поток — 2» разделил Запад, как никогда за последние десятилетия, — сказал министр. Его слова передает Polskie Radio 24.

Рау также призвал объединиться в борьбе против «российской агрессии». Он отметил, что подобная раздробленность стран и невозможность действовать сообща «демонстрируют России его слабость».

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-канцлер ФРГ, министр финансов Германии Олаф Шольц высказал своё мнение относительно будущего проекта «Северный поток — 2». Он выразил уверенность в том, что в итоге газопровод будет достроен. Шольц заявил об этом в ходе онлайн-конференции «Европа-2021». Мероприятие было организовано рядом крупных немецких СМИ.

Ведущие конференции спросили вице-канцлера, будет ли, по его мнению, достроен газопровод. На этот вопрос Шольц ответил утвердительно. Участники конференции заметили, что важные партнёры Германии в США и ЕС выступают против реализации проекта. В ответ на это министр сказал, что некие сложности действительно есть.