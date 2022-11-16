Глава МИД Польши и посол России отказались пожать руки после падения ракет

Фото: poland.mid.ru

Посол России в Польше Сергей Андреев

Глава МИД Польши Збигнев Рау и посол России во время ночных переговоров после падения ракеты на границе с Украиной не стали жать друг другу руки, рассказал в эфире телеканала TVP пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина. По его словам, министр направил послу дипломатическую ноту и описал точку зрения ведомства на ситуацию.

Российский посол был принят министром Збигневым Рау, и это был очень короткий разговор безо всяких вежливостей и даже рукопожатий. <...> Встреча продолжалась четыре минуты, господин министр представил послу дипломатическую ноту, которая описывает ситуацию и наш взгляд на всю ситуацию. Господин посол принял ее к сведению и покинул МИД, — сообщил Ясина.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.