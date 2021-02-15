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Глава МИД Перу вакцинировалась от COVID-19 без очереди и ушла в отставку

20:06, 15 февраля 2021

Президент Перу Франсиско Сагасти отправил в отставку министра иностранных дел страны Элизабет Астете Родригес, которая вне очереди сделала прививку от коронавирусной инфекции препаратом Sinopharm.

Сегодня вечером (14 февраля. — NEWS.ru.) я получил заявление главы МИД Элизабет Астете об отставке, которое я принял, — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что отставка связана с тем, что политик получила вакцину от коронавируса, которая была предназначена для исследовательской группы. По этой же причине был уволен заместитель министра здравоохранения Перу Луис Суарес Огнио. Ситуацию с вакцинациями без очереди будет расследовать специальная комиссия, сообщает ANDINA.

Экс-глава МИД Перу пояснила, что в 2020 году контактировала с несколькими официальными лицами, которые позже заболели коронавирусной инфекцией. Сама чиновница находилась в зоне риска в свои 68 лет, поэтому приняла решение получить вакцину в январе, в обход общей очереди.

Президент Перу Франсиско Сагасти привился от коронавируса 10 февраля. Он прошёл процедуру открыто и в порядке очереди.

Как писал NEWS, в трёх регионах Перу был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, ранее обнаруженный у путешественников из Бразилии.

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